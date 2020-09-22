Москва, 22 сентября 2020, 15:41 — REGNUM В случае, если РФ вновь столкнется с серьезными экономическими трудностями, Сбербанк будет чувствовать себя прекрасно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова руководителя Сбербанка Германа Грефа, который сказал, что экономика РФ «даже за год» не восстановится до уровня 2019 года, «ни в одном сценарии».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, если Банк России не сможет удержать курс рубля, это вызовет подорожание импорта и всей продукции, которая содержит в себе импортные комплектующие.
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