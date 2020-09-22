Москва, , 15:41 — REGNUM В случае, если РФ вновь столкнется с серьезными экономическими трудностями, Сбербанк будет чувствовать себя прекрасно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова руководителя Сбербанка Германа Грефа, который сказал, что экономика РФ «даже за год» не восстановится до уровня 2019 года, «ни в одном сценарии».

«Если мы получим кризис, то для Грефа это очень хорошо. В России Сбербанк воспринимается как защитный резервный банк. Все могут упасть, но Сбербанк останется стоять. И когда начинаются экономические сложности, народ бежит в Сбербанк и прячет там свои деньги. В первую очередь. Поэтому уж Сбербанк точно не потеряет [на кризисе]. Сберу никогда не дадут упасть. Это все понимают, — сказал Зубец. — Поэтому если говорить о том, как на все это должен реагировать господин Греф, то ему не должно быть от этого грустно. Потому что в случае экономических трудностей Сбербанк будет чувствовать себя прекрасно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, если Банк России не сможет удержать курс рубля, это вызовет подорожание импорта и всей продукции, которая содержит в себе импортные комплектующие.

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