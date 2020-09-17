Черкесск, , 16:55 — REGNUM В Карачаево-Черкесии ведется регулярное мониторирование ситуации на объектах оказания услуг населению и в торговых предприятиях. Специалисты управления Роспотребнадзора выявляют нарушителей мер безопасности, которые установило санитарное ведомство в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщили в оперативном штабе республики.

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В течение последнего месяца было проведено 30 выездных контрольных проверок. Были проверены на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в том числе магазины и парикмахерские. В ряде предприятий были выявлены нарушения масочного режима как сотрудниками, так и клиентами и покупателями. На некоторых объектах не поводилась дезинфекция рабочих поверхностей и инвентаря. Еще в ряде предприятий отсутствовали санитайзеры и предупреждающая о соблюдении дистанции разметка.

По итогам рейдов санитарным ведомством были вынесены постановления о запрете работы 14 предприятий-нарушителей. Решение о временном прекращении работы должен принять суд.