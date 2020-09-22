Сараево, , 11:19 — REGNUM Согласно отчёту Всемирного банка, опубликованному 21 сентября, несмотря на то, что экономический рост в Боснии и Герцеговине в последние годы стабилен и составляет примерно до трех процентов в год, этого слишком мало, чтобы достичь процветания. Во Всемирном банке также заявили, что если боснийская экономика продолжит расти такими темпами, то стране понадобится 100 лет, чтобы достичь уровня жизни стран Европейского союза. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Во Всемирном банке также предупредили, что Босния и Герцеговина не может позволить себе дальнейшую потерю населения, и для того, чтобы мотивировать людей оставаться, необходимо удовлетворить их стремление к лучшей жизни.

В докладе также отмечается, что это возможно, но требует решительных мер от боснийской власти с целью преодоления экономических проблем. Хотя, согласно отчёту, в Боснии и Герцеговине смогли сохранить макроэкономическую стабильность, добиться фискального профицита и сократить государственный долг, улучшение невозможно без более высоких темпов роста.