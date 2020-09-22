Нур-Султан, 22 сентября 2020, 11:01 — REGNUM Казахстан планирует отправить на экспорт 7,5−8 млн тонн зерна нового урожая, сообщили 22 сентября в пресс-службе правительства республики.
На заседании правительства Казахстана рассмотрен ход уборочных работ 2020 года. Участники совещания отметили, что по итогам уборочной кампании планируется собрать 18 млн тонн зерна.
Урожайность составила 12,3 центнера с гектара. Председатель правительства республики Аскар Мамин отметил, что на мировом рынке спрос и цены на продовольствие будут увеличиваться.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года валовой сбор зерновых в Казахстане составил 20,3 млн тонн. В 2019 году этот показатель составил 17,4 млн тонн.
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