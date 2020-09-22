Воронеж, , 09:51 — REGNUM 35,8 млн рублей составляет задолженность воронежских работодателей перед сотрудниками на 21 сентября, данные привёл руководитель государственной инспекции труда в Воронежской области Иван Яцких на оперативном совещании в правительстве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области.

На 1 сентября 2019 года 15 воронежских предприятий имели долг в 101,6 млн рублей перед 1394 сотрудниками, на 1 сентября 2020 года сумма долга составила 40 млн рублей перед 930 сотрудниками, среди должников значились девять предприятий. На 21 сентября, задолженность составила уже 35,8 млн рублей. Большая часть задолженности — 81% — приходится на предприятия-банкроты, в отношении которых введена процедура конкурсного производства.

По словам Яцких, введение ограничительных мероприятий из-за пандемии COVID — 19 повлияло на рост количества обращений в Гострудинспекцию, в том числе по вопросам невыплаты заработной платы. За 8 месяцев 2020 года в инспекцию поступило 2668 письменных обращений о нарушениях в сфере оплаты труда, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. За 8 месяцев 2020 года Гострудинспекцией проведено 1300 проверок, было выявлено свыше 3700 нарушений трудовых прав работников, из них 2186 нарушений — по вопросам оплаты труда. В январе — августе в СУ СК России по Воронежской области было направлено 12 материалов о невыплате заработной платы свыше двух месяцев, возбуждено шесть уголовных дел, по двум материалам в возбуждении дела отказано в связи с погашением задолженности, еще по четырём расследование не завершено.