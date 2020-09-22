Нью-Йорк, США, , 08:13 — REGNUM Американская компания Manhattan Motorcars продаёт очень редкую модель Rimac Concept One, которая является первым в мире электрическим суперкаром. Объявление о продаже автомобиля размещено на сайте дилера.

Двухместный спортивный электрокар создан хорватским автопроизводителем Rimac Automobili. С 2013 по 2014 год было собрано всего восемь таких автомобилей.

Выставленная на продажу модель окрашена в синий цвет Riviera Blue, а интерьер автомобиля отделан кожей цвета Cognac Gold.

В движение суперкар приводят четыре электромотора общей производительностью в 1088 л. с. (810 кВт). До сотни электромобиль разгоняется за 2,5 с. Максимальная скорость авто равна 305 км/ч. Запас хода модели равен 500 км.

В 2013 году Concept One стал самым быстрым электромобилем в мире. За это авто хозяева хотят выручить 1,6 млн долларов (около 120 млн руб.).

Ранее аукцион Auburn выставил на торги концептуальную электрическую модель FF 91 китайско-американского стартапа Faraday Future. Мощность авто равна 1050 л. с. На данной машине в 2017 году был установлен рекорд скорости среди электрокаров по подъёму на гору Пайкс-Пик.

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