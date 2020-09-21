Подгорица, , 16:54 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса, поразившей Черногорию с марта 2020 года, многие предприниматели в сфере общественного питания столкнулись с резким падением числа клиентов.

Так, с начала пандемии 1 марта по 15 сентября в Подгорице, как сообщили изданию Pobjeda в департаменте по предпринимательства, было закрыто 29 объектов общественного питания, из которых 22 кафе, четыре ресторана и три пункта быстрого питания.

Самым тяжелым условием для бизнеса оказалось сохранение зарплат персоналу по время карантина.