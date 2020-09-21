Москва, 21 сентября 2020, 16:08 — REGNUM В экономике РФ нет значимого роста уже почти 10 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что в РФ вместо повышения налогов можно было бы провести приватизацию.
Как пояснил Комолов, в российском обществе есть та прослойка, которая могла бы стать источником постоянного поступления бюджетных средств.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов заявил, что идея главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что в РФ вместо повышения налогов можно было бы провести приватизацию, выглядит не как решение проблемы, а как попытка заткнуть дыру на тонущем корабле.
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