Кигома, Танзания, , 14:52 — REGNUM Лидеры Танзании и Бурунди подписали соглашение о развитии экономического сотрудничества, в частности в сфере сбыта никеля. Об этом передает газета Nipashe.

По информации журналистов издания, соглашение было подписано в ходе визита президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе в Танзанию по приглашению президента страны Джона Магуфули.

Лидеры двух стран провели переговоры в Кигоме, где был открыт филиал Верховного суда Танзании. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере продажи никеля. Теперь предприниматели из Бурунди получат разрешение торговать металлом на рынке полезных ископаемых в Кигоме, Танзания. Пользуясь случаем, Магуфули отметил значимость бурундийского месторождения Мсангати для добычи никеля в регионе.

Кроме того, лидеры подписали соглашение о сотрудничестве в сфере трансграничных перевозок, а также охраны безопасности населения. По итогам соглашения будет построена железнодорожная линия протяженностью 200 км от Увинзы (область Кигома) до Гитеги (Бурунди), которая должна облегчить трансграничную торговлю.

«Мы удовлетворены тем, как развивается сотрудничество между Танзанией и Бурунди с момента начала борьбы за обретение независимости, сегодня мы договорились об укреплении регионального и международного развития, а также об обмене опытом в политической, экономической и культурной сферах», — заявил лидер Бурунди.

По итогам переговоров президент Магуфули добавил, что перед непосредственной реализацией достигнутых договоренностей специалисты из двух стран проведут консультации.

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