Москва, , 14:36 — REGNUM Расследование международного проекта журналистов «Кассандра», по поводу участия российских бизнесменов в сомнительных операциях в банках США, вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети 21 сентября в сервисе Яндекс.Новости.

«Обнаружение среди данных российских компаний является «выгодным» методом в политической борьбе в рамках американского истеблишмента, а также в рамках оказания давления на Россию и санкционных мер», — считает пользователь Леонид Д.

Многие пользователи подвергли сомнению возможность выявить какие-нибудь «мутные» переводы через банки США. По их мнению, большинство финансовых операций так или иначе проходят через данные структуры.

«Очень смешно. Надергали фамилии определенных людей. Надо понимать, что мировая финансовая система так устроена, что в каком-то смысле любой перевод может идти через американские банки», — написал своё мнение пользователь под псевдонимом «Псевдоаналитик».

Нашлись и те граждане, которые упрекнули российских бизнесменов в нежелании работать через финансовую систему России. Пользователи считают, предприниматели сами виноваты, ведь пытаются избежать контроля со стороны правительства Российской Федерации.

«Так доверия нашей банковской системе нет, а свои миллиарды и миллионы олигархам надо где-то хранить, вот они и стремятся получить «золотые парашюты» в виде гражданства других стран, чтобы хранить там свои сбережения и чтобы власти РФ не смогли добраться до их собственности», — отметил пользователь Lexi.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября стало известно, что консорциум «Кассандра» опубликовал расследование про финансовые операции американских банков, осуществляемых в интересах российских бизнесменов.