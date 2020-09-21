Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Журналист Джеймс Роджерс написал статью о том, почему несмотря на то, что автомобилям Lada уже исполнилось 50 лет, они всё ещё так популярны в России. Статья опубликована изданием Forbes.

Роджерс сообщает, что с момента начала производства автомобили «Жигули» пользовались в СССР огромным спросом, однако плановая советская экономика не была ориентирована на удовлетворение потребительского спроса.

«Обычный человек мог годами ждать, чтобы получить машину своей мечты», — говорится в статье.

В начале 90-х ситуация изменилась. Из-за рубежа стали поступать импортные автомобили, а качество автомобилей Lada начало снижаться. На данный момент позиции продукции АвтоВАЗа заметно укрепились: у Lada в настоящее время более 20% доли авторынка России.

«Так почему же в России по-прежнему так любят Lada?» — задаётся вопросом Роджерс.

По его словам, ответ в том, что Lada «пережила» 50 суровых зим и может проехать не только по плохим дорогам, но и там, где их вообще нет.

«Есть ещё одно: согласно опросу, примерно 75% россиян считают, что советская эпоха была лучшей в истории страны, поэтому любовь к Lada зиждется на ностальгии», — отмечает автор статьи.

Напомним, на начало второго полугодия 2020 года самой распространенной моделью в автопарке России стала Lada 2107.

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