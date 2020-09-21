Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM Завод Hyundai в Санкт-Петербурге может снизить объемы производства до 15% в 2020 году по сравнению с прошлым годом. Об этом 21 сентября сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на директора по производству «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» Андрея Казака.

«Прислушиваемся к нашим дистрибьюторам, относимся к этому гибко и корректируем (объёмы производства — прим. ред.) каждый месяц», — отметил Казаков.

При этом он отметил, что в сентябре предприятие южнокорейской компании планирует произвести около 24 тыс. автомобилей, а в конце года — 200 тыс. машин.

Представитель компании также сообщил, что по прогнозам продажи на авторынке России в 2020 году могут сократиться на 15 — 16%. При этом доля Hyundai может составить 10,5%.

«Это означает, что мы можем продать 145−150 тысяч», — подчеркнул Казак.

Напомним, в августе продажи автомобилей Hyundai в России упали на 10%, до 14 106 экземпляров.

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