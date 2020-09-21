Москва, , 09:54 — REGNUM Олеся Старжинская, победитель специализации «Здравоохранение» и победитель основного конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» получение приглашение от своего наставника, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, стать его советником.

Олеся Старжинская родилась в 1980 году. В 2003 году окончила Ростовский государственный медицинский университет по специальности «хирург», получила дополнительное образование по Организации здравоохранения и общественного здоровья и менеджменту в медицине. Имеет более 15 лет медицинского стажа и 10 лет управленческого стажа. С 2004 по 2005 года работала врачом-педиатром в ЮОМЦ ФМБА России. С 2008 по 2018 год работала менеджером крупной международной медицинской компании. С 2018 по 2019 год была главным врачом частного медицинского центра. С 2019 года до настоящего назначения являлась заместителем главного врача по поликлиническому разделу работы в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицины» г. Ростов-на-Дону». В новой должности Олеся Старжинская будет курировать работу регионов и отвечать за развитие медицинской отрасли в субъектах РФ. До сегодняшнего дня победитель работала абдоминальным хирургом, но сейчас приостановит хирургическую деятельность и сфокусируется на работе в Министерстве здравоохранения РФ.

«Для меня конкурс «Лидеры России 2020» стал настоящим вызовом и площадкой для получения новых знаний, новых знакомств и новых целей. Назначение советником Министра здравоохранения России стало финалом моего участия в конкурсе и стартом нового этапа профессиональной карьеры. Думаю, эту должность мне предложили, так как я победитель специализации «Здравоохранение» и заняла первое место в рентинге специализации. И конечно же потому, что Михаил Альбертович Мурашко в меня поверил! Он стал моим наставником после победы в треке. У нас состоялась личная встреча. На вопрос министра, какие я ставлю дальнейшие карьерные цели, я ответила, что хочу развиваться в здравоохранении на уровне государственной службы. Это действительно правда, что конкурс «Лидеры России» дает возможности социального лифта. Я на себе проверила, что конкурс дает возможность заявить, что я есть и у меня есть интересные идеи. Это великолепный шанс для ярких, харизматичных, талантливых, умных ребят. Без конкурса «Лидеры России» я бы никогда в жизни не стала советником Министра здравоохранения Российской Федерации», — рассказала Олеся Старжинская.

В сезоне 2019−2020г.г. в дополнение к основному конкурсу «Лидеры России» были введены отдельные специализации: «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии». Олеся Старжинская стала также победителем конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение». По ее мнению, опыт проведения конкурса по специализациям необходимо продолжить и в следующем сезоне, так как только через специализацию можно фокусно отобрать людей под конкретные задачи государства, корпораций и проектов.

«Только на конкурсе специализации можно увидеть людей, которые готовы уже сейчас внести вклад в развитие здравоохранения России. Участники полуфинала «Здравоохранение» — это люди, у которых горели глаза, у них были идеи и самое главное, они готовы действовать и многие уже действуют во благо развития отрасли. Введение специализации — очень правильный вектор развития конкурса. И я лично участвовала в конкурсе только потому что появился трек «Здравоохранение». За специализацию «Здравоохранение» отдельное спасибо АНО «Россия — страна возможностей», — отметила Олеся Старжинская.

В отчете экспертов у победителя конкурса «Лидера России 2020» Олеси Старжинской высокий индекс социального одобрения. Она объясняет это врожденной эмпатией. Как врач, на уровне всех организаций, где работала, Олеся продвигает эмпатию медицинского специалиста. А в рамках задания «Сердце Лидера» девушка представила социальный проект «Как дела?», который она начала вести еще до конкурса.

«Я работала в поликлинике, в мой кабинет часто приходили пожилые люди, многие из которых одиноки. Вот я живу так, что каждый день звоню родителям и спрашиваю у них, как дела. Этот звонок дает узнать, что происходит, нужна ли помощь. А этим бабушкам и дедушкам никто не звонит, потому что у них нет близких. Это настолько просто и не требует никаких затрат, обычный телефонный звонок, но для этих людей — это очень важно. Старость трагичней переживается, когда ты одинок. Вот мы с коллегами взяли шефство над одинокими бабушками и дедушками, которые приходят в нашу поликлинику. Раз в два-три дня им звоним и интересуемся, как у них дела. Возможно, ничего не нужно и Иван Иванович расскажет, что был в магазине или кошка родила котят. А иногда через этот звонок начинаешь выяснять, что нужна реальная помощь. Мы подключаем тогда наших партнеров — социальные службы, совет ветеранов. В пандемию мы были со всеми на связи, кому нужна была помощь, сообщали волонтерам в оперативный штаб», — рассказала журналистам Олеся Старжинская.

У Олеси Старжинской 23 одиноких пожилых подопечных в Ростове-на-Дону и, став советником Министра здравоохранения России, девушка говорит, не бросит своих бабушек и дедушек, а также регулярно продолжит звонить каждому и спрашивать, как дела. Она уверена, для такого звонка всегда можно найти время.