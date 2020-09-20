Бишкек, , 11:27 — REGNUM Договоренность об участии России в проекте строительства железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан была достигнута с РФ на высшем уровне. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в интервью «Биринчи радио», опубликованном 19 сентября.

«У нас достигнута договоренность на высшем уровне с Россией об участии в данном проекте», — заявил Жээнбеков.

По словам Жээнбекова, Китай заинтересован в данном проекте. Активные переговоры Китая, Киргизии, Узбекистана и России (в формате 3+1) относительно данного проекта ведутся и имеются некоторые продвижения, добавил лидер республики.

Отметим, переговоры относительно проекта строительства железной дороги Китай — Киргизия — Узбекстан безрезультатно ведутся в стране более 20 лет.