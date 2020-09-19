Токио, , 20:24 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 18 сентября поручил министру внутренних дел и коммуникаций страны снизить плату за мобильную связь, которая в Японии довольно высокая относительно других стран. Об этом 19 сентября сообщает газета Mainichi.

«Мы приложим все усилия, чтобы решить эту проблему как можно скорее, так как этот вопрос напрямую связан с повседневной жизнью людей», — заявил журналистам министр внутренних дел и коммуникаций Рёта Такэда.

Как сказал министр, правительство страны будет добиваться значительного снижения абонентской платы.

Согласно исследованию министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, проведённому в марте 2020 года, ежемесячная плата за использование 20 гигабайт в Токио составляет $78, что является самой высокой ценой на услуги связи среди шести крупных городов мира. Для сравнения, в Лондоне за 20 гигабайт в месяц придётся заплатить около $25.