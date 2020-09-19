Москва, , 13:27 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, призванный уточнить случаи, в связи с которыми возникающие ограничения прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков подлежат возмещению, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Устанавливается, что возмещению в полном объеме подлежат в том числе убытки, которые возникают в связи с ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в связи с установлением зон с особыми условиями использования территорий, сервитута, публичного сервитута, резервированием земельного участка для государственных и муниципальных нужд, изменением целевого назначения земельного участка на основании ходатайства органа государственной власти или органа местного самоуправления о переводе земельного участка из состава земель одной категории в другую без согласия правообладателей земельных участков в случаях перевода земельных участков из состава земель одной категории в другую для создания или расширения особо охраняемых природных территорий без изъятия земельных участков у их правообладателей либо в связи с установлением или изменением границ населенных пунктов, а также выключением земельных участков в границы населенных пунктов.

Инициатива разработана во исполнение постановления Конституционного суда.