Дегтярск, Свердловская область, , 11:00 — REGNUM Появившаяся накануне в СМИ региона информация о планах строительства в Дегтярске завода для сортировки образуемых в Екатеринбурге коммунальных отходов преждевременна. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

«На сегодняшний день говорить о строительстве завода с привязкой к какой бы то ни было территории нельзя, поскольку никаких решений ни по площадке его размещения, ни по концессионеру, который будет строить и эксплуатировать этот завод, не принято. Конкретное место для застройки может и будет определено только после проведения гидрогеологических изысканий на всех предполагаемых для этого площадках», — подчеркнул министр.

В настоящее время, пояснил глава ведомства, министерством энергетики подготовлена и проходит согласование документация по проведению открытого конкурса на право заключения соответствующего концессионного соглашения. Конкурс, который определит будущего концессионера, строится после принятия распоряжения регионального правительства.