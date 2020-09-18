Москва, 18 сентября 2020, 09:34 — REGNUM США могут просто игнорировать и не выполнять решения Всемирной торговой организации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявил профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал обещание президента Америки «что-то сделать» с ВТО, после того как эта организация в споре Вашингтона и Пекина заняла сторону последнего.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, если США выйдут из ВТО, то для их экономики это может иметь крайне негативные последствия.
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