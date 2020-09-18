Москва, , 09:34 — REGNUM США могут просто игнорировать и не выполнять решения Всемирной торговой организации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября заявил профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал обещание президента Америки «что-то сделать» с ВТО, после того как эта организация в споре Вашингтона и Пекина заняла сторону последнего.

«США могут много что сделать с ВТО. Начнем с того, что они могут просто игнорировать и не выполнять решения ВТО. Так, например неоднократно поступал Китай. В свое время Клинтон прямо заявил, что Китаю можно иногда позволить уклоняться от решений ВТО, потому что он очень ценен для ВТО и ему можно делать поблажки, — сказал Кагарлицкий. — Но в долгосрочной перспективе, если Трамп будет переизбран, то он просто разрушит ВТО. США могут выйти из ВТО и вытащить вслед за собой некоторые другие страны. Тогда эта система развалится. Без США ВТО существовать не может. Я думаю, что это может быть началом обвального процесса. Но пока Вашингтон только грозит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, если США выйдут из ВТО, то для их экономики это может иметь крайне негативные последствия.

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