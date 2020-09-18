Пекин, , 08:21 — REGNUM Объем исходящих прямых нефинансовых инвестиций (ODI) из Китая просел на 2,6% в годовом исчислении за первые восемь месяцев года, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

Объем ODI достиг 480,45 млрд юаней (около $68,48 млрд) за указанный период, сообщили в Министерстве коммерции КНР. Инвестиции в страны «Пояса и пути» взлетели на 31,5% в годовом исчислении за указанный период, достигнув доли 17,2% от общего объема ODI за это время. Доля оказалось на 4,8 процентных пункта выше, чем за аналогичный период годом раене.

Число крупных иностранных инженерных проектов выросло. Контрактная стоимость вновь подписанных соглашений по иностранным проектам достигла 946,94 млрд юаней в период с января по август, что на 7,3% больше в годовом исчислении.