Москва, , 08:07 — REGNUM Торги на Мосбирже 17 сентбря открылись ростом по иностранным валютам. Рубль находился под давлением в течение дня несмотря на повышение нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам торгов нефть сорта Brent подорожала на 2,35%, до $43,28. Котировки выросли на фоне новостей со встречи мониторингового комитета ОПЕК+. Страны ОПЕК+ договорились соблюдать соглашение по сокращению добычи нефти.

Российский рубль выглядел крайне слабо. Торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,41%, до 75,17 руб., евро/рубль — на 0,53%, до 89,07 руб., фунт/рубль — на 0,32%, до 97,53 руб.

Негативный фон на внутренний валютный рынок исходил от продаж ОФЗ и санкционной угрозы. Европейский парламент (ЕП) в принятой 17 сентября резолюции призвал ЕС усилить санкционное давление на российскую власть и пересмотреть отношения с Россией в связи с предполагаемым отравлением Навального.

Также Европарламент считает, что реформа Конституции России, которая обнулила сроки президента Владимира Путина, состоялась «незаконно».

Сегодня, 18 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent подорожала на 0,43%, до $43,48. Нефтяной рынок и налоговый период продолжат поддерживать российскую валюту перед выходными праздниками.

Ключевым событием дня станет заседание Банка России. Последние данные об инфляции и слабость рубля придают уверенность в том, что ЦБ РФ возьмет паузу и оставит ключевую ставку на прежнем уровне 4,25%.

Когда рубль находится под давление, то он в пятницу чаше ослабляется к доллару, чем укрепляется. Поддержка находится на уровне 74,55 руб., сопротивление — на 75,55 руб. Выход из диапазона укажет направление будущего движения на 1−2 дня.