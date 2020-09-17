Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу требует с Фонда капитального ремонта 2,1 млн рублей в бюджет РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

УФАС назначило Фонду семь административных штрафов, так как он «систематически не исполняет предписания антимонопольного органа».

Так, 16 сентября Фонду капремонта выписали очередные два штрафа по 300 тыс. рублей: в двух аукционах на ремонт крыши и теплоснабжения заявителям ООО «УСМР-288 СПб» и ООО «Гранит» отказали в допуске к участию в торгах.

«Фонд сослался на отсутствие в составе заявок требуемых документов. В ходе рассмотрения жалоб антимонопольный орган установил, что Фонд затребовал предоставить в составе заявки сведения, не предусмотренные действующим законодательством», — пояснили в УФАС.

Антимонопольщики предписали Фонду отменить аукционы, но этого не было сделано. Теперь Фонд будет оштрафован еще и за неисполнение предписания — по ч. 2.6 ст. 19.5 КоАП РФ — в размере 300 тыс. руб. за каждое нарушение.

«Таким образом за семь однотипных нарушений организация должна заплатить в бюджет РФ штрафы на общую сумму 2,1 млн рублей», — объяснили в УФАС.