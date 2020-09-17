Москва, , 17:51 — REGNUM Если правительство России хочет добиться экономического роста, то надо снизить налоговое бремя на население, малый и средний бизнес, который сейчас находится на грани выживания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 заявил сопредседатель «Партии роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Так он прокомментировал слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что «пакет налоговых законов… позволяет обеспечить необходимые доходы».

«У нас сейчас одна из самых важных проблем — это занятость и покупательная способность, — сказал Коган. — И если она будет падать, то не видать нам никакого экономического роста, как своих ушей. У крупных корпораций нет сегодня сильных проблем. Три копейки плюсом по налогам и акцизам для них ничего не изменят. А для малого бизнеса, который постоянно находится на грани выживания и банкротства, любая копейка и налоговые претензии могут быть фатальными. Необходим тотальный пересмотр налоговой политики для малого бизнеса. А попытка в очередной раз в голодный год подстричь овцу может закончиться падежом всей отары».

Экономист призвал не забывать, что еще несколько лет назад жителям РФ торжественно обещали временное «затягивание поясов» во имя мобилизации средств, для того чтобы ускорить экономический рост.

«Я говорю про то самое поднятие на два процента НДС. Это было выдающееся достижение российских экономистов, тянущее на Нобелевскую премию! — возмутился Коган. — Чтобы увеличить экономический рост, а давайте поднимем налоги!!! Честно говоря, таких людей надо лишать дипломов и выгонять к чертовой матери. Сегодня мы пытаемся повторить тот же самый неудачный эксперимент».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Коган объяснил, что у России есть колоссальные резервы, которые позволяют ее правительству выполнять социальные обязательства, не прибегая к повышению налогов.

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