Москва, 17 сентября 2020, 17:51 — REGNUM Если правительство России хочет добиться экономического роста, то надо снизить налоговое бремя на население, малый и средний бизнес, который сейчас находится на грани выживания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 заявил сопредседатель «Партии роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Так он прокомментировал слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что «пакет налоговых законов… позволяет обеспечить необходимые доходы».
Экономист призвал не забывать, что еще несколько лет назад жителям РФ торжественно обещали временное «затягивание поясов» во имя мобилизации средств, для того чтобы ускорить экономический рост.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Коган объяснил, что у России есть колоссальные резервы, которые позволяют ее правительству выполнять социальные обязательства, не прибегая к повышению налогов.
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