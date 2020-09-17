Москва, 17 сентября 2020, 17:12 — REGNUM Спор Америки с ВТО чреват крахом предвыборной программы президента США Дональда Трампа по возврату в США рабочих мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал новость о том, что ВТО не поддержала США в их споре с Китаем.
Как подчеркнул Сафонов, других инструментов, которые могли бы заставить бизнес развивать и строить новые заводы на территории США, очень мало.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов объяснил, с какими последствиями может столкнуться Америка, если Трамп выведет ее из ВТО.
Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт рассказал, что будет с экономикой Америки без ВТО