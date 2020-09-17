Москва, , 17:12 — REGNUM Спор Америки с ВТО чреват крахом предвыборной программы президента США Дональда Трампа по возврату в США рабочих мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал новость о том, что ВТО не поддержала США в их споре с Китаем.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Экономическая концепция Трампа заключалась в возврате рабочих мест в США. А поскольку труд работников Китая стоит дешевле, то соответственно американским компаниям дешевле производить товары за рубежом. Это давняя и не только американская проблема. Крупные корпорации американских и европейских стран в целях экономии расходов на заработную плату уже достаточно давно начали экспорт капитала и перенос производства, — сказал Сафонов. — Трамп говорит, что ему удалось до 20 млн рабочих мест вернуть в США. Но [если США выходят из ВТО], корпорациям вновь становится выгодно эксплуатировать свои мощности за рубежом».

Как подчеркнул Сафонов, других инструментов, которые могли бы заставить бизнес развивать и строить новые заводы на территории США, очень мало.

«Поэтому Трамп очень сильно переживает из-за этого», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов объяснил, с какими последствиями может столкнуться Америка, если Трамп выведет ее из ВТО.

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