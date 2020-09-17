Нью-Йорк, США, , 17:03 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 17 сентября в «красной зоне» из-за серьезного снижения котировок Apple и Amazon на премаркете.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 198,20 пункта (0,71%), до 27 834,18 пункта, индекс S&P 500 снизился на 38,63 пункта (1,14%), до 3346,86 пункта, индекс Nasdaq снизился на 254,42 пункта (2,30%), до 10 796,05 пункта.

Отметим, торги на Уолл-стрит 16 сентября завершились в «смешанном настроении», несмотря на сохранение низкой базовой ставки ФРС США и улучшение прогноза по восстановлению американской экономики.

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