Москва, , 16:56 — REGNUM Госдума в приоритетном порядке обсудит законопроект о введении прогрессивной шкалы налогообложения, инициатива позволит выделить дополнительные средства на лечение детей с орфанными заболеваниями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Поступившие законопроекты носят бюджетообразующий характер и будут рассмотрены Государственной думой в приоритетном порядке», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин направил в комитет по бюджету и налогам поступившие в Госдуму поправки в налоговое законодательство.

«Одним из законопроектов предлагается установить ставку НДФЛ в 15% на доходы свыше пяти миллионов рублей в год. По инициативе президента Владимира Владимировича Путина средства, которые поступят в бюджет в результате повышения налога, будут адресно направлены на лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями. Согласно расчетам, эта сумма составит порядка 60 млрд рублей», — сказал спикер Госдумы.

Он назвал такое решение справедливым и выразил уверенность в том, что общество его поддержит.

«В том числе и те, чьи доходы будут облагаться этим налогом, воспримут его с пониманием», — добавил парламентарий.