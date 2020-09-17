Москва, , 16:27 — REGNUM «Отток мигрантов высвободил многие рабочие места для тех иностранных граждан, которые решили остаться в России. В основном это касается тех отраслей, которые еще оставались открытыми — ЖКХ, розничная торговля», — политолог, Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Евгения Войко рассказала ИА REGNUM о том, как трудовые мигранты из стран Туркестана переживают пандемию коронавируса в России.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Как закрытие границ в связи с пандемией коронавируса повлияло на положение мигрантов из стран Туркестана в России?

Пандемия, безусловно, внесла изменения в положение мигрантов из стран Центральной Азии. Однако стоит отметить, что в закрытии границ были как свои минусы, так и плюсы, пусть и не столь заметные.

К минусам относится, во-первых, закрытие ряда предприятий сферы услуг, не переживших затянувшийся на почти три месяца принудительный простой. Поскольку значительная часть трудовых мигрантов из стран Центральной Азии работала именно в этой сфере — кафе, клининг, рынки, няни, карантин нанес социальный удар, прежде всего, по этой категории мигрантов. Сюда же можно включить растущее число невыплат зарплаты мигрантам, недобросовестность работодателя.

Многие решили не дожидаться завершения карантина и вернуться на Родину раньше времени. Обычно «трудовой» сезон в России для граждан Узбекистана, Таджикистана заканчивается осенью. Что сопровождалось проблемами с вывозными рейсами и аэропортными кризисами.

Излишне говорить, что вернувшиеся в свои страны мигранты столкнулись с проблемой безработицы уже у себя на родине, а также с низким уровнем развития медицины и, соответственно, возросшими рисками заразиться.

К тому же обострилась проблема разделенных семей, когда вывозными рейсами Россию в приоритетном порядке покинули женщины с детьми, а мужчины остались, и воссоединение в ближайшее время не прогнозируется.

Во-вторых, отрицательным моментом стала возросшая конкуренция на рынке труда в популярных «карантинных» специализациях — курьеры, таксисты. Направления, которые, как известно, весной-2020 оставались открытыми, а доставка и вовсе стала наиболее востребованным местом работы для мигрантов.

В-третьих, уход в «в тень» тех мигрантов, кто, потеряв работу, не смог/не захотел покинуть Россию и остался здесь пережидать карантин, перебиваясь нерегулярными подработками.

В-четвертых, для получения патента мигранту необходимо сдать тест на COVID-19, что становится дополнительным барьером на пути к получению разрешения трудиться в России.

ИА REGNUM: Каковы плюсы сложившейся ситуации для мигрантов.

Прежде всего, это, собственно, патентная амнистия, которая допускает многократное переоформление трудового патента и отмену требования покидать территорию России для обновления миграционной карты. Временное послабление этой нормы позволило многим мигрантам не думать о своем юридическом статусе на территории России.