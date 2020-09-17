Сеул, , 14:33 — REGNUM В августе 2020 года объём продаж южнокорейских автомобилестроительных компаний Hyundai и KIA на рынке Европы вырос на 3,3%, до 73 391 автомобиля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Hyundai Motor Group.

По их словам, доля компаний на рынке составила 8,3%. Известно, что объём продаж компаний вырос за счет «зеленых» транспортных средств, таких как Kona Hybrid (HEV), Kona Electric, Niro EV.

Отмечается, что объём продаж Hyundai Motor сократился на 8,1%, до 37 471 автомобиля, а KIA Motors, напротив, вырос на 18,7%, до 35 920 автомобилей.

В период с января по август 2020 года общий объём продаж двух компаний сократился на 27,5%, до 518 852 автомобилей. В частности, продажи Hyundai сократились на 31,1%, до 259 410 единиц, а KIA — на 23,4%, до 259 442 единиц.