Москва, 17 сентября 2020, 10:41 — REGNUM По иску поставщика оборудования с ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» было взыскано более 18,8 млн рублей долга по договору поставки и неустойка. Решение арбитража Москвы ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
Напомним, в основе спора лежал договор о поставке оборудования от февраля 2020 года. Товар был поставлен в срок, но к дате слушаний оплачен не был, что и стало основанием для иска.
Компания «Монотест» занимается оптовой торговлей оборудованием с 2015 года и выступала поставщиком почти по 30 госконтрактам.