Москва, , 10:41 — REGNUM По иску поставщика оборудования с ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» было взыскано более 18,8 млн рублей долга по договору поставки и неустойка. Решение арбитража Москвы ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

«Взыскать с ПАО «Компании «Сухой» в пользу ООО «НПП «Монотест» задолженность в размере 18 887 630 рублей, неустойку в размере 1 019 932,02 рубля 02 копеек, неустойку, начисленную на задолженность в размере 18 887 630 рублей в размере 0,1% за каждый день просрочки с 30.06.2020 г. по дату фактической оплаты задолженности, расходы по оплате государственной пошлины в размере 122 538 рублей», — отмечается в решении суда.

Напомним, в основе спора лежал договор о поставке оборудования от февраля 2020 года. Товар был поставлен в срок, но к дате слушаний оплачен не был, что и стало основанием для иска.

Компания «Монотест» занимается оптовой торговлей оборудованием с 2015 года и выступала поставщиком почти по 30 госконтрактам.