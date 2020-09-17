Ташкент, , 10:23 — REGNUM ВЭБ.РФ и Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана в ходе российского бизнес-миссии подписали 17 сентября в Ташкенте соглашение об основных условиях использования системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России во взаимных операциях, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соглашение фиксирует подключение Национального банка Узбекистана к СПФС.

Со стороны ВЭБ. РФ документ подписал председатель Игорь Шувалов, со стороны Национального банка внешнеэкономической деятельности республики глава банка Алишер Мирсоатов.

«Сегодняшнее соглашение — очередной шаг к повышению надежности и бесперебойности межбанковских транзакций, обслуживающих динамично растущий объем двусторонних торгово-экономических операций. Это и шаг к снижению транзакционных издержек в межбанковских операциях, важная основа для диверсификации расчетов за счет использования национальных валют», отметил Шувалов.

«В рамках председательства ВЭБ. РФ в Межбанковском объединении ШОС мы предлагаем всем банкам стран этого объединения присоединиться к Системе Банка России», добавил Игорь Шувалов.

На церемонии подписания отмечалось, что в настоящее время на разной стадии проработки находится целый ряд проектов по финансированию поставок российской высокотехнологичной продукции в Республику Узбекистан.

Рублевое финансирование данных поставок — основной среди рассматриваемых способов расчетов. На расширенном заседании глав правительств ШОС в Ташкенте год назад Россия поддержала предложения о необходимости перехода стран ШОС на расчет в национальных валютах.

«ВЭБ.РФ вместе с нашим партнером — Национальным банком Узбекистана активно продвигается в этом направлении. Банки развития на собственном примере должны демонстрировать эффективность финансовых инструментов, предполагающих использование национальных валют», подчеркнул глава ВЭБ.РФ.