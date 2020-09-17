Веллингтон, , 08:26 — REGNUM В Новой Зеландии по итогам второго квартала 2020 года из-за негативного влияния пандемии валовый внутренний продукт (ВВП) сократился на 12,2%, что стало самым большим падением национальной экономики за более чем 30 лет. Это следует из опубликованного 17 сентября отчёта государственного бюро статистики.

Начало спада было отмечено ещё в марте, но тогда ВВП страны понизился лишь на 1,4%. Но в последующем ситуация значительно ухудшилась, спад из-за пандемии нового коронавируса был зафиксирован в большинстве отраслей экономики Новой Зеландии.

«Валовой внутренний продукт снизился на 12,2% в июне 2020 года, что стало самым большим квартальным падением, зафиксированным с 1987 года», — говорится в отчёте статистического ведомства.

Ведущий специалист бюро по национальным данным Пол Пэскоу назвал такое сокращение ВВП «самым значительным в истории Новой Зеландии».

Как сообщало ИА REGNUM, на поддержку экономики Новой Зеландии для сглаживания последствий пандемии нового коронавируса будут выделены дополнительные средства в размере 50 млрд новозеландских долларов ($30,2 млрд).

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