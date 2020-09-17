Москва, , 06:00 — REGNUM Российские торговые представительства на Украине и в Литве необходимо закрыть. С таким предложением выступил Минпромторг РФ в документе, текст которого опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

В настоящее время предложение находится на стадии обсуждения. Также рассматривается возможность включения Саудовской Аравии в список государств, где учреждены торговые представительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия приостанавливает работу своих торговых представительств в США и Прибалтике.

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