Москва, , 00:00 — REGNUM Чтобы сохранить привычный уровень жизни после завершения трудовой деятельности, выплачиваемой государством страховой пенсии не хватит. Так считают 98% российских учителей, принявших участие в совместном исследовании НПФ «Сафмар» и Общероссийского профсоюза образования. О том, что назначенной пенсии хватает для замещения выпадающих доходов, заявили лишь 2% респондентов.

В опросе приняли участие более 40 тысяч сотрудников образовательной сферы, среди них — школьные учителя, работники детских садов и преподаватели высших учебных заведений.

Выхода у многих педагогов нет: чтобы сохранить привычный уровень жизни, учителям приходится стоять у классной доски после выхода на пенсию. И если в Москве в силу довольно высокой зарплаты педагог еще может спокойно уходить на заслуженный отдых, то в регионах получаемой страховой пенсии порой не хватает на удовлетворение даже минимальных потребностей.

Отсюда неутешительные результаты исследования — чем ближе пенсионный возраст, тем больше педагогов готовы работать даже после формального ухода на заслуженный отдых. Согласно опросу «Сафмар», продолжать трудовую деятельность собираются 92% учителей и преподавателей старше 50 лет. Неудивительно, что средний возраст педагогических коллективов по всей стране уже превысил 45 лет.

Конечно, некоторые продолжают трудиться на пенсии только потому, что хотят чувствовать себя нужными и полезными. И все же большинству педагогов работать в почетном возрасте тяжело уже и физически, и морально. Но, как отмечают в НПФ «Сафмар», решение есть: начать откладывать на пенсию самостоятельно.

Почти половина учителей и педагогов — 47% — готова начать заниматься формированием собственной пенсии уже сейчас, гласят результаты исследования. Но при одном условии — если работодатель в лице государства будет помогать и вносить дополнительные средства в счет будущих пенсионных выплат. Еще 35% пока не определились, и 18% совсем не готовы откладывать на пенсию.

Как отмечают авторы исследования, результаты позволяют сделать вывод, что большинство учителей потенциально готовы к такой модели. При этом 40% опрошенных могут откладывать порядка 1% месячного заработка, а еще 40% — до трех процентов.

Участие работодателя в формировании будущей пенсии могло бы решить проблему. Зная, что у них есть поддержка в лице государства, педагоги позволили бы себе начать откладывать на пенсию и стали бы спокойнее за свой будущий уровень жизни.

Пожелавшая остаться анонимной учитель математики из Тверской области рассказала, что о негосударственной пенсии знает, но откладывать деньги пока не решается. «Моя зарплата около 26 тысяч рублей на руки. На ежемесячные расходы уходит большая часть этих денег. Нужно заплатить за коммунальные услуги, купить продукты на семью из четырех человек, иногда одежду и прочее. А ведь еще и отдохнуть хочется, сходить куда-нибудь на выходных», — отметила педагог.

Но начать формировать собственную пенсию можно и небольшими суммами. Директор филиала «Образование и наука» НПФ «Сафмар» Константин Лившиц советует педагогам заняться этим вопросам как можно раньше. Искать большие суммы совершенно необязательно — можно начать с малого, отметил он. «Помощником педагогам по вопросам пенсионного обеспечения может служить негосударственный пенсионный фонд», — подчеркнул Лившиц.

Почему же люди продолжают надеяться на государства, не желая самостоятельно формировать размер своей будущей пенсии? Помимо скромной заработной платы педагогов, в дело вступает другой фактор — невысокий уровень финансовой грамотности. По данным исследования НПФ «Сафмар», достаточной информацией о государственной пенсии не владеют 21% опрошенных педагогов, а 10% респондентов заявили, что у них времени на то, чтобы разобраться в сути вопроса и оформить документы.

Таким образом, треть опрошенных педагогов не имеют объективного представления о негосударственной пенсии и не пользуются ее преимуществами. Хотя самостоятельные накопления при софинансировании государства могли бы стать для многих реальным выходом из замкнутого круга и в конечном итоге обеспечить нормальный уровень жизни после выхода на пенсию, уверены в НПФ «Сафмар».

При этом учитель как никто другой должен уметь разбираться в финансовых вопросах, отмечает заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Вадим Дудин. Педагог формирует представление детей об окружающем мире, влияет на шаблоны поведения учеников, подчеркивает он.

«И, соответственно, какой опыт будет у педагогов, такие установки в области трудовых отношений, в сфере финансового, в том числе пенсионного планирования будут и у их учеников», — сказал Дудин.

«В нашей стране, увы, все складывается наоборот, — резюмируют в НПФ. — Вооружившись интернетом, молодежи самой приходится постигать азы финансовой грамотности. А у старшего поколения россиян с этим традиционно серьезные проблемы. И если бы наши сограждане озаботились этими вопросами раньше, то работать до седин на висках многим из них не было бы никакой необходимости. И все же постепенно ситуация меняется. Цифра в 47% респондентов, готовых уже сейчас начать откладывать на будущую пенсию, внушает осторожный оптимизм».