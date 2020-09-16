Бишкек, , 17:10 — REGNUM Киргизия и Казахстан договорились о том, что казахстанская сторона прекратит досматривать автомобили и начнет реализацию пилотного проекта по мониторингу при помощи навигационных пломб грузовых машин, следующих из Киргизии в Россию и Казахстан или в обратном направлении.

Досмотр грузов будет осуществляться только в пяти случаях:

при отклонении от маршрута следования на расстояние более 1 км,

при самовольном вскрытии навигационной пломбы,

при неисправности навигационной пломбы,

при отсутствии связи с навигационной пломбой более 1 часа,

при отцепке прицепа в пути следования от активного транспортного средства.

Как отмечают в министерстве экономики Киргизии, проект будет действовать до 10 декабря 2020 года. При этом платить за установку навигационной пломбы перевозчики не будут.