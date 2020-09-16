Бишкек, 16 сентября 2020, 17:10 — REGNUM Киргизия и Казахстан договорились о том, что казахстанская сторона прекратит досматривать автомобили и начнет реализацию пилотного проекта по мониторингу при помощи навигационных пломб грузовых машин, следующих из Киргизии в Россию и Казахстан или в обратном направлении.
Досмотр грузов будет осуществляться только в пяти случаях:
- при отклонении от маршрута следования на расстояние более 1 км,
- при самовольном вскрытии навигационной пломбы,
- при неисправности навигационной пломбы,
- при отсутствии связи с навигационной пломбой более 1 часа,
- при отцепке прицепа в пути следования от активного транспортного средства.
Как отмечают в министерстве экономики Киргизии, проект будет действовать до 10 декабря 2020 года. При этом платить за установку навигационной пломбы перевозчики не будут.