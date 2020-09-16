Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Никто не знает, каков сейчас в России объем так называемых серых зарплат, но из-за пандемии коронавируса он будет расти. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала доцент кафедры экономической социологии СПбГУ Ольга Никифорова, комментируя заявление экспертов Института развития правового общества, «Опоры России» и «Деловой России», предположивших, что до конца текущего года объем серых зарплат вырастет на треть.

Зарплата в конверте Дарья Антонова © ИА REGNUM

По ее словам, весной 2020 года, никаких мер поддержки малому и среднему бизнесу в связи с пандемией и самоизоляцией предоставлено не было, субъекты МСП перешли в тень, работали без каких-либо разрешений и получали серые зарплаты. При этом эксперт уточнила, что это по большей части наблюдалось в сфере услуг.

«Конечно, крупные предприятия так поступать не могли. Поэтому в сфере услуг и самозанятых рост серых зарплат возможен, — пояснила собеседница агентства. — Однако те меры поддержки, которые на сегодняшний момент государство дает малому бизнесу, будут влиять на сохранение белых зарплат. Потому что сегодняшние меры поддержки в виде кредитов, которые потом будут возвращаться государству, ориентируют их все-таки на выживание. Но вопрос в том, что в малом бизнесе не так много компаний, которые могут позволить себе быть полностью белыми».

Ольга Никифорова считает, что государство поддерживает «белое» МСП и заинтересовано в нем.

«Здесь вопрос стоит не только о росте серой зоны, но и в принципе выбывании малого бизнеса с рынка, — подытожила экономист. — Мы сейчас находимся в той ситуации, когда у нас нет ориентира, до какого времени нам нужно затянуть пояса и до какого времени дотерпеть. Сейчас мы видим на примере Петербурга, что статистика по коронавирусу растет, но ничего не закрывают. Это говорит о том, что бизнес в очень плачевном состоянии, и ему нужно выживать».

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