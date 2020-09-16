Москва, , 14:42 — REGNUM Законопроект о налоговых преференциях для производства товаров нефтегазохимии Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

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Инициатива направлена на создание стимулирующих налоговых условий для сжиженных углеводородных газов (СУГ) в целях производства товаров нефтегазохимии, а также для выделения и переработки этана в нефтегазохимическую продукцию.

Помимо льготных коэффициентов во избежание удорожания спиртосодержащей продукции, используемой для уничтожения микроорганизмов, способных вызывать инфекционные заболевания (санитайзеров), предусматриваются меры, направленные на поддержку производителей такой продукции в условиях действующего с 1 января 2020 г. механизма по контролю за использованием этилового спирта.

Одновременно производится корректировка определения средних дистиллятов, исключающая из этого определения мазут.

Также производится корректировка акцизов на виноград, уточнил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Будут корректировки в расчете формулы, отрицательный акциз не изменится», — отметил замминистра.

Заявлено снижение цен на бензин.

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