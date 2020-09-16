Москва, , 14:32 — REGNUM Минфин ждет снижения цен на бензин и дизель после принятия закона о налоговых преференциях для производства товаров нефтегазохимии, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Топливо Иван Шилов © ИА REGNUM

«В части переработки в долгосрочной перспективе за счет увеличения выхода светлых нефтепродуктов и увеличения предложения бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке это будет оказывать, конечно, снижающее влияние на цены внутреннего рынка», — заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

При этом замминистра затруднился с оценкой эффекта в денежном выражении.

«Оценить это влияние на данный момент не представляется возможным, поскольку непонятно, на какие НПЗ и в каком объёме заключат инвестиционные соглашения. После мониторинга, после первого года, наверное, можно будет какие-то конкретные цифры озвучить», — уточнил Сазанов.

Госдума в первом чтении намерена принять законопроект, направленный на создание стимулирующих налоговых условий для сжиженных углеводородных газов (СУГ) в целях производства товаров нефтегазохимии, а также для выделения и переработки этана в нефтегазохимическую продукцию.

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