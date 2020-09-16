Москва, , 09:48 — REGNUM До конца 2020 года спрос на нефтяное сырье, вероятно, будет находиться в коридоре от 88 до 92 млн баррелей в сутки, считает доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Тамара Сафонова. Об этом она заявила 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Согласно пессимистичным оценкам, возвращение в ряде крупнейших стран ограничительных мер из-за коронавируса может создать предпосылки нового снижения мирового спроса на нефть, — пояснила она. — Однако, учитывая выработанную за период пандемии осторожность и самоконтроль населения, с большой долей вероятности повторения карантинных мер весны этого года не состоится. Следовательно, до конца 2020 года спрос на нефтяное сырье, вероятно, будет находиться в коридоре от 88 до 92 млн баррелей в сутки, исключая потребительский дефолт апреля — июня 2020 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонова объяснила, какие факторы повлияли на динамику нефтяных цен.

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