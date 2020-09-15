Нижний Новгород, , 18:06 — REGNUM «В случае наступления заморозков до — 2 градусов отрицательного влияния на урожай не прогнозируется», — министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области прокомментировало ИА REGNUM новость об угрозе заморозков для урожая региона.

Нижегородские чиновники отмечают, что на данный момент в области «завершается уборка зерновых культур. Убрано 93% от посеянной площади, намолочено 1,5 млн тонн зерна, что на 25% превышает прошлогодний результат. Активными темпами ведется уборка картофеля, овощей, сахарной свеклы, рапса, льна-долгунца. Все работы идут в штатном режиме, в рамках агротехнических сроков».

Напомним, что региональный Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России ранее сообщил, что 16−17 сентября в Нижегородской области могут ударить заморозки, что может привести к «возникновению ЧС на объектах сельского хозяйства, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур».

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