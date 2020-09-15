Москва, , 16:15 — REGNUM Основные потери в занятости в России понесли теневой сектор, а также вообще малый и средний бизнес, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что, по данным Минтруда РФ, численность занятого населения в России к концу 2021 года должна составлять 71,9 млн человек.

«Это будет зависеть от того, насколько эффективными окажутся стимулирующие меры государства по восстановлению экономики, — сказал Колганов. — В принципе такого уровня занятости можно достичь, если будут достаточные стимулы для возобновления инвестиционной деятельности предпринимателей, для расширения производства и так далее. Проблема заключается в том, что потери занятости у нас в основном понесли теневой сектор и вообще сектор мелкого и среднего предпринимательства. И вот от того, как быстро начнут восстанавливаться мелкий и средний бизнес, будут зависеть и перспективы занятости. Но я на этот счет большого оптимизма не питаю».

Как пояснил Колганов, это объясняется тем, что до сих пор те меры поддержки, которые предпринимались государством, были недостаточны.

«Поэтому и сейчас мы видим довольно существенные проблемы для малых и средних предприятий, выражающиеся в закрытии целого ряда мелких фирм», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская заявила, что Росстат не учитывает неформальную занятость в рамках формального сектора.

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