Москва, 15 сентября 2020, 16:15 — REGNUM Основные потери в занятости в России понесли теневой сектор, а также вообще малый и средний бизнес, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что, по данным Минтруда РФ, численность занятого населения в России к концу 2021 года должна составлять 71,9 млн человек.
Как пояснил Колганов, это объясняется тем, что до сих пор те меры поддержки, которые предпринимались государством, были недостаточны.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская заявила, что Росстат не учитывает неформальную занятость в рамках формального сектора.
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