Москва, , 16:03 — REGNUM Раздача «вертолётных денег» в Евросоюзе может привести к негативным последствиям для России, считает член генерального совета Партии Роста, финансовый консультант Антон Любич. Об этом он заявил сегодня, 15 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее президент Европейского Центробанка Кристин Лагард заявила о выделении 750 млрд евро, которые будут направлены на преодоление странами еврозоны последствий кризиса, вызванного пандемией.

«С одной стороны, выделение такой огромной суммы для помощи экономике Евросоюза может повлечь за собой обесценение товарной стоимости евро, как валюты, — считает Антон Любич. — Это означает, что стоимость консервативных, низкорискованных финансовых продуктов, в которых Россия хранит средства Фонда национального благосостояния, снизится и наша национальная кубышка обесценится».

По мнению Антона Любича, чем дольше Россия будет держать средства ФНБ в ценных бумагах иностранных государств, тем хуже для отечественной экономики. Для преодоления последствий пандемии разумнее было бы направить накопленные средства на развитие страны, как предложено, например, в «Стратегии Роста», инвестировать их в реальные проекты, создающие новые рабочие места.

«С другой стороны, Евросоюз показывает, как важно поддерживать потребительский спрос в условиях пандемии, — отметил Антон Любич. — Людям нужна работа и уверенность в завтрашнем дне, чтобы ослабить кредитную удавку на шее общества. Необходимо не загонять людей в долги, как, увы, происходит сейчас у нас, а помочь им. Над европейским примером стоит всерьёз задуматься нашему Центральному банку и Министерству финансов».