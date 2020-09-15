Бишкек, , 13:25 — REGNUM С начала года в бюджет столицы Киргизии Бишкека поступило только 5 млрд 139 млн сомов (4 млрд 880 млн рублей) доходов, что на 14,6% или на 878 млн сомов (839 млн рублей) меньше запланированного.

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По данным муниципалитета, в этот период налоговые поступления составили 4 млрд 209 млн сомов (3 млрд 996 млн рублей), что меньше прогнозного показателя на 13,9% или на 587 млн сомов (557 млн рублей).

По неналоговым доходам собрано лишь 388 млн сомов (368 млн рублей), что 42,8% или на 291 млн сомов (276 млн рублей) меньше запланированного.

Выпадение доходов в мэрии Бишкека связывают с паузой, возникшей в экономической деятельности киргизской столицы по причине продолжающейся пандемии коронавируса.