Москва, , 11:40 — REGNUM Власти РФ не смогут проконтролировать выполнение работодателями нормы о минимальном размере почасовой оплаты труда, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ могут ввести минимальный размер почасовой оплаты труда.

«Скорее всего, они (власти РФ — прим. ИА REGNUM) хотят соответствовать минимальным международным стандартам, — сказал Кагарлицкий. — Потому что в мире уже давно пришли к пониманию необходимости установить минимальную почасовую оплату труда. Это очень важно в условиях современного капитализма, где работа очень часто является неформальной, почасовой и без долгосрочных контрактов. В США, например, были серьезные баталии по поводу минимального размера почасовой оплаты труда. И она серьезно отличается от штата к штату. В России проблема будет не в том, насколько будет высок или низок уровень этой почасовой оплаты. Главное в том, что работодатели не будут активно эту норму выполнять».

А самое главное, как пояснил он, при существующей экономике практически нет возможности проконтролировать норму о минимальном размере почасовой оплаты труда.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению бывшего заместителя министра труда и занятости населения РФ Павла Кудюкина, возможное введение в РФ минимального размера почасовой ставки оплаты труда выглядит как сугубо технический момент, который не ущемляет трудовых прав работника, но и не расширяет их.

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