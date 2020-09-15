Москва, 15 сентября 2020, 11:40 — REGNUM Власти РФ не смогут проконтролировать выполнение работодателями нормы о минимальном размере почасовой оплаты труда, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ могут ввести минимальный размер почасовой оплаты труда.
А самое главное, как пояснил он, при существующей экономике практически нет возможности проконтролировать норму о минимальном размере почасовой оплаты труда.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению бывшего заместителя министра труда и занятости населения РФ Павла Кудюкина, возможное введение в РФ минимального размера почасовой ставки оплаты труда выглядит как сугубо технический момент, который не ущемляет трудовых прав работника, но и не расширяет их.
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