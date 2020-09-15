Москва, , 10:18 — REGNUM Российского работника хотят заставить расплачиваться за то, что его работодатель не может рационально организовать рабочее время своих сотрудников, считает экономист директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ обсудят введение минимального размера почасовой ставки оплаты труда.

«Минимальный размер почасовой оплаты труда позволяет не платить людям прожиточный минимум, — считает Делягин. — С 1 мая 2019 года гражданам Российской Федерации гарантировано право на жизнь. Если вы работаете полный рабочий день и заняты легально, то выплаты вам не могут быть ниже прожиточного минимума. Естественно, что недобросовестная часть бизнеса в этом не заинтересована. Теперь будет следующий этап. Теперь исходя из этого рассчитают минимальную почасовую оплату труда. А потом людями будут говорить: «Родной, а ты работал-то шесть часов. А два часа простаивал. Ну и что, что по моей вине? Никого это не волнует. А хочешь что-то доказать, то иди в суд, и суд через пять лет что-нибудь решит, только раньше этого я тебя уволю».

Иными словами, как пояснил Делягин, это способ платить работнику меньше.

«И платить только по фактически отработанному времени. То есть за неспособность руководителя организовать рабочее время будет расплачиваться работник», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») предупредил, что введение в России минимальной часовой ставки не должно отменять минимальную месячную оплату труда.

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