Москва, , 10:15 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал одним из приоритетных законов осенней сессии — проект федерального бюджета на 2021−2023 годы.

«Каждую осень приоритетный закон — закон о бюджете. Нам предстоит принять более 30-и бюджетных и налоговых законов. Из них 12 законов — будут приниматься во исполнение закона о бюджете, это только бюджетообразующие», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

За счет резервов, которые были созданы ранее, удалось сделать всё для того, чтобы сохранить все социальные выплаты, обязательства, кроме всего прочего, была оказана помощь, отметил спикер Госдумы.

«Поэтому в рамках уже рассматриваемого проекта бюджета мы продолжим эту работу», — заверил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ намерена обсудит проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку на заседании 17 сентября. В Госдуме ожидают его внесения до 1 октября.

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