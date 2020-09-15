Джакарта, , 09:07 — REGNUM Министерство промышленности Индонезии объявило об экспорте 1200 тонн стали в Пакистан, произведенной компанией PT Tatametal Lestari, сообщает Antara.

«Мы очень ценим PT Tatametal Lestari как одного из национальных производителей стали», — говорится в заявлении министерства промышленности.

Правительство Индонезии продолжает стремиться к увеличению роста национальной сталелитейной промышленности, поощряя создание благоприятного и конкурентоспособного промышленного делового климата.

Известно, что во втором квартале 2020 года промышленность цветных металлов выросла на 2,76% и внесла значительный вклад в экономический рост Индонезии.

Ранее компания отправила 100 стальных алюминиевых контейнеров в несколько стран, включая Австралию и Таиланд.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь целевой группы по борьбе с пандемией в Индонезии Рейса Брото Асморо заявила, что коэффициент заполнения коек в больницах по всей Индонезии соответствует стандартам ВОЗ.

Подробнее в материале: Вместимость больниц в Индонезии соответствует стандартам ВОЗ