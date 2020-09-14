Москва, , 13:15 — REGNUM Нефтяные котировки начинают неделю на уровнях ниже важного технического и психологического рубежа $40 за баррель Brent. На них по-прежнему оказывает давление медленное восстановление экономики в мире и, соответственно, спроса на ресурсы, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Запасы всё ещё заметно превышают потребность. Они остаются на 600 млн баррелей выше показателей прошлого года, по оценке банка Morgan Stanley. Уменьшается закупка нефти Китаем, который летом приобрёл рекордные объёмы по низким ценам.

В таких условиях Саудовская Аравия уменьшила отпускные цены на октябрь для своих потребителей в Азии на $1,4. Кроме того, проявления второй волны пандемии в Европе, Латинской Америке также не способствуют оптимизму инвесторов.

Его поддерживает, с другой стороны, некоторое восстановление котировок рисковых активов, в частности, фондовых индексов, после обрушения в начале сентября. Это пока не позволяет сильнее подешеветь и чёрному золоту.

К данному фактору добавляется то, что Ливия планирует восстановить добычу, ограниченную ранее внутренним вооруженным конфликтом. Кроме того, вновь приостановили работу некоторые производители в Мексиканском заливе из-за приближения нового урагана.

Инвесторы осторожничают ещё и потому, что на текущей неделе ожидают результатов переговоров стран — участников соглашения ОПЕК++. 16 сентября состоится заседание его технического комитета, 17 сентября — министерского комитета.

Будет проанализировано выполнение соглашения различными странами. Вердикт указанных совещаний способен сдвинуть котировки в ту или иную сторону.

Таким образом, драйверы конъюнктуры достаточно противоречивы, что создаёт неопределённость в отношении перспектив котировок в ближайшие дни. Наиболее вероятный диапазон их колебаний в течение недели — $38,80 — 41 за баррель Brent», — считает эксперт.

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