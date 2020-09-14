Москва, , 10:17 — REGNUM Конкурсный управляющий ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» обратился с банкротным искам к собственникам авиапредприятия, два года назад признанного несостоятельным, — Светлане и Рашиду Мурсекаевым. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление к супружеской чете поступило в арбитраж Москвы 11 сентября 2020 года. Сумма претензий пока неизвестна. Рашид Мурсекаев, как фигурант уголовного дела, ранее был объявлен в международный розыск. Ему избран заочный арест.

Напомним, в феврале 2020 года арбитраж удовлетворил иск конкурсного управляющего авиакомпании, фактически обязав владельцев вернуть дивиденды за 2015 год. Сумма, подлежащая возврату в конкурсную массу, составляет около 17 млн рублей. В суде уточнялось, что выплаты произвели со счётов «ВИМ-Авиа» за несколько месяцев до подачи банкротного иска, но когда уже были очевидны финансовые проблемы предприятия — убыток за 2014 год, к примеру, был около 2,2 млрд рублей, и его не покрыла даже прибыль 2015−2016 годов.

Банкротство авиакомпании произошло после скандалов, связанных с задержкой рейсов. Прописанная в Сабинском районе Татарии «ВИМ-Авиа» стала банкротом осенью 2018 года.

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