Москва, , 09:56 — REGNUM Без прямой финансовой государственной помощи, реальные располагаемые доходы граждан России не вернутся к докризисным показателям ни в 2021 ни в 2022 годах, считает руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Если рассуждая о послекризисном восстановлении использовать показатель ВВП, то середина 2022 года представляется наиболее вероятной точкой возврата к уровню 2019 года, — сказал Ордов. — Причем, если реализуется программа Правительства РФ на 5 трлн рублей, то конец 2021 — начало 2022 годов может статистически стать уровнем восстановления ВВП к докризисному состоянию. Но для граждан заметно важнее остается показатель реальных располагаемых доходов, падение которого в 2020 году очень неприятно удивило, а значение превысило показатель падения ВВП».

Как подчеркнул Ордов, восстановление этого показателя до докризисного уровня без прямой финансовой государственной помощи не случится ни в 2021, ни в 2022 годах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году Россия может вернуться к пяти-шестипроцентному росту заработных плат, который наблюдался в январе-марте 2020 года,

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