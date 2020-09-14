Москва, 14 сентября 2020, 09:56 — REGNUM Без прямой финансовой государственной помощи, реальные располагаемые доходы граждан России не вернутся к докризисным показателям ни в 2021 ни в 2022 годах, считает руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
Как подчеркнул Ордов, восстановление этого показателя до докризисного уровня без прямой финансовой государственной помощи не случится ни в 2021, ни в 2022 годах.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году Россия может вернуться к пяти-шестипроцентному росту заработных плат, который наблюдался в январе-марте 2020 года,
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