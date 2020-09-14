Москва, , 09:54 — REGNUM В России подорожали две модели японской марки Suzuki. Об этом 14 сентября сообщается на портале «Цена Авто».

Так, цены на кроссоверы Suzuki SX4 и Vitara выросли на 10 тысяч рублей или на 0,5 — 0,7% от прежней стоимости.

Теперь кроссовер Suzuki SX4 в начальной версии GL продается по цене от 1 459 000 рублей, а топовая комплектация GLX стоит 1 909 000 рублей.

Диапазон цен на компактный кроссовер Vitara теперь составляет от 1 359 000 до 1 909 000 рублей.

Напомним, кроссоверы Suzuki SX4 и Vitara в России оснащаются бензиновым мотором на 1,6 л мощностью 117 л. с., а также турбированным двигателем Boosterjet объёмом 1,4 л производительностью 140 л. с. Агрегатируются они с «механикой» или «автоматом».

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