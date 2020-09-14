Чато, Танзания, , 09:51 — REGNUM Президенты Танзании и Уганды подписали соглашение о том, какую долю прибыли каждая страна получит от нефтепровода, который соединит угандийское нефтяное месторождение близ города Хойма с портовым городом Танга в Танзании. Об этом сообщает ВВС Swahili.

По информации репортеров, на подписании соглашения в танзанийском городе Чато присутствовали президент Танзании Джон Магуфули и глава Уганды Йовери Мусевени, а также министры энергетики двух стран. Стороны договорились, что Танзания получит 60% прибыли от проекта, а Уганда — 40%.

На церемонии подписания соглашения президент Уганды выразил свою удовлетворенность в связи с тем, что реализация отложенного из-за пандемии коронавируса проекта наконец-то будет начата.

«Я принял решение, что задерживать проект, которые в течение 25 лет принесет нам прибыль в размере 800 миллионов долларов США, не разумно, мы планируем добывать 6,5 млрд баррелей нефти, что составляет 40% запасов месторождения в районе Альберт, однако возможно мы увеличим нефтедобычу в регионе», — заявил Мусевени.

Он добавил, что стоимость нефтепровода составит 4 миллиарда долларов США.

Со своей стороны, президент Магуфули заявил, что данный проект усилит экономическую мощь двух восточноафриканских стран, а также всего региона Восточной и Центральной Африки. Он подчеркнул, что страны северного коридора получат от проекта наибольшую прибыль.

Магуфули отметил, что нефтепровод длинной 1445 км станет самым длинным нефтепроводом в мире, в котором применяется технология нагрева трубопровода.

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